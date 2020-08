Allarme movida, troppi incidenti e pochi controlli serali: i cittadini insorgono (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVolla (Na) – incidenti stradali, assembramenti e schiamazzi di giovani fino a tarda notte è Allarme movida a Volla, comune alle porte di Napoli Est. I cittadini insorgono sui social contro le istituzioni locali che dovrebbero garantire la sicurezza. “Alle 3 di notte sembra mezzogiorno” tuonano i residenti ormai stufi. Sono negli ultimi giorni in via Rossi si sono registrati due incidenti stradali: “Sabato e toccato a mia sorella investita da ragazzi su un motorino, ieri sera un altro incidente” racconta un cittadino, lanciando l’Allarme sicurezza sui social. Mentre le difficoltà più grandi si registrano nel fine settimana quando molti giovani e giovanissimi si radunano nel centro della ... Leggi su anteprima24

Dall’inizio dell’estate si registra un allarme movida, con risse, danneggiamenti ed abuso di alcol, nel trionfo di quella che in molti definiscono “cultura dello sballo”. Il mancato rispetto dei proto ...Un altro centinaio di esposti da parte dei cittadini. Si aggiungono a quelli inviati ai vigili urbani venerdì notte: comitive di ragazzi sotto casa che non rispettano il distanziamento e non indossano ...