Wta Cincinnati 2020: eliminate Pliskova e Kenin, crisi Stephens (Di lunedì 24 agosto 2020) Non si può dire che siano mancate le sorprese nella giornata di domenica 23 agosto nel Wta di Cincinnati, dove in un solo colpo sono uscite di scena le prime due teste di serie. Karolina Pliskova, leader del seeding, è stata estromessa dalla Kudermetova in due set con lo score di 7-5 6-4. Ko all'esordio anche Sofia Kenin, seconda forza del tabellone, che si è arresa alla francese Cornet sempre in due set, perdendo per 6-1 7-6(7). La favorita a questo punto diventa Serena Williams, anche se con un tabellone così aperto non è da escludere alcuni tipo di sorpresa. Nei match di primo turno andati in scena, invece, spicca la sconfitta di Sloane Stephens, ormai lontana parente della giocatrice che pochi anni fa trionfò a Flushing Meadows. La statunitense è stata battuta

