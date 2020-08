Virus, ci si può ammalare 2 volte: «Primo caso documentato di reinfezione umana» (Di lunedì 24 agosto 2020) Un uomo di Hong Kong, guarito ad aprile dal Covid-19, sarebbe stato infettato di nuovo quattro mesi e mezzo dopo, di ritorno dalla Spagna Leggi su corriere

marcodimaio : Bene che il ministro @robersperanza ribadisca su più giornali che l’Italia non sceglierà il #lockdown. Non ce lo po… - matteosalvinimi : ?? INCREDIBILE. Il governo cambia un’altra volta idea e torna a CHIUDERE negozi e locali, mettendo a rischio miglia… - Capezzone : +++Ripetete con me+++ -Discoteche chiuse: il virus può colpire da un momento all’altro. La -Festa nazionale dell’U… - LifeInEurope1 : @CalaminiciM Con i soldi di papi portano gli portano a casa un bel virus mandandone qualcuno in terapia intensiva!… - Vittoriochimico : ?@ilariacapua? potrebbe essere una conseguenza del fatto che alla prima infezione il virus ha “grattato” poco? Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus può Ballarò | oggi 8 ottobre 2013 | diretta PolisBlog.it