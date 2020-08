Ufficiale: Brunori in prestito alla Virtus Entella (Di lunedì 24 agosto 2020) Brunori dalla Juventus in prestito alla Virtus Entella. Lo comunica il sito del club ligure. “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Luigi Brunori (attaccante, nato il 1 novembre 1994). A Matteo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”. Ufficiale, Matteo Brunori è biancoceleste Benvenuto Matteo!#unasolasquadrahttps://t.co/jNYw9u8xr2 pic.twitter.com/99H1i59Hg7 — Virtus Entella (@V ... Leggi su alfredopedulla

