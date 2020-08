Tokyo. Shinzo Abe è stato nuovamente ricoverato in ospedale (Di lunedì 24 agosto 2020) Giappone in apprensione per il suo primo ministro. Infatti Shinzo Abe è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Abe, 65 anni, la scorsa settimana aveva trascorso più di sette ore in un nosocomio di Tokyo per un controllo che i suoi assistenti avevano definito di routine. La salute di Abe è stata oggetto di crescenti speculazioni. Al suo primo mandato, nel 2007, si era dimesso dopo un anno citando, tra gli altri, motivi di salute. Leggi su laprimapagina

