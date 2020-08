Super Focolaio nella spiaggia per nudisti, oltre 100 le persone positive (Di lunedì 24 agosto 2020) Allarme nel resort per naturisti di Cap d’Agde nella regione di Herault, sulla costa mediterranea della Francia. Nel villaggio 38 persone sono risultate positive lo scorso lunedì e altre 57 mercoledì. Una situazione che le autorità sanitarie locali hanno definito “molto preoccupante”, anche perché è emerso che il livello di contagio è di quattro volte Superiore fra i naturisti che hanno frequentato il resort rispetto agli abitanti della cittadina. (Continua...) Altri 50 turisti non naturisti che hanno visitato Cap d’Adge sono risultati positivi al loro rientro a casa e si attendono adesso altri test. I casi sono esplosi a partire da quando, il 17 agosto, si sono iniziati a fare i test, ... Leggi su howtodofor

Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell’azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...

Il coronavirus sfonda quota mille. La continua risalita dei casi giornalieri, 1071 registrati ieri, riporta indietro le lancette della pandemia al 12 maggio scorso. Il contagio corre e la principale p ...

Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell'azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...