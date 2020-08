Strada allagata per l'esplosione di un tubo (Di lunedì 24 agosto 2020) I pompieri di Zugo sono intervenuti in forze per sistemare la perdita e per aspirare l'acqua fuoriuscita. Leggi su media.tio.ch

nuunaaa_ : RAGA RAGA LA STRADA SI È ALLAGATA TUTTA, È UN FIUME - SIENANEWS : Tombino saltato e strada allagata ad Arbia, frazione del comune di Asciano, per via della grande quantità di pioggi… - Lara86124487 : Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica: 'Verona allagata, karma per nazifascisti e razzisti'… - Nonnepossopi1 : RT @stilgar_it: @valy_s @VaeVictis @SboarinaVerona L'ultima sturata alle grate in quartiere l'abbiamo data noi. E non ci siamo più trovati… - Maria364700971 : @AlbertoLetizia2 Ma prima di parlare vi documentate?La strada allagata costruita anni fa è senza tombini e da anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Strada allagata Temporale ad Arbia, strada allagata e tombino saltato Siena News Strada allagata per l'esplosione di un tubo

ZUGO - L'esplosione di un tubo ha letteralmente allagato una strada di Zugo. Lo scoppio è avvenuto oggi poco dopo le 16.45 nella centralissima Grienbachstrasse e una massa impressionante d'acqua si è ...

Nubifragio su Verona: «Avevo l’acqua alla gola, un abbraccio mi ha salvato»

«No, il video non l’ho visto...». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa quattro ore prima. Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Dentista, lo st ...

ZUGO - L'esplosione di un tubo ha letteralmente allagato una strada di Zugo. Lo scoppio è avvenuto oggi poco dopo le 16.45 nella centralissima Grienbachstrasse e una massa impressionante d'acqua si è ...«No, il video non l’ho visto...». Ore 21.45, il video dove l’acqua arriva fino al collo di Daniele Iattarelli è di circa quattro ore prima. Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Dentista, lo st ...