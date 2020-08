Sean Connery | fa 90 | 007 segreti per cui lo stile di James Bond non muore mai

Sean Connery, fa 90: (00)7 segreti per cui lo stile di James Bond non muore mai (Di lunedì 24 agosto 2020) Misterioso, carismatico, enigmatico, stratosferico, altissimo di statura (188 cm) e fama, prestante, aitante, conturbante, elegante, affascinante, in una parola, anzi tre, super sex symbol. Sean Connery, nella vita fuori dal set, lo immaginiamo esattamente come James Bond, il suo alter ego più charmant. Mentre l’highlander scozzese, sparito dalle scene da anni (pare viva alle Bahamas), spegne 90 candeline il 25 agosto, non possiamo non pensare a lui nei panni sartoriali della spia cinematografica con più buon gusto al mondo. Leggi su vanityfair

