Perché molte persone usano la VPN durante la pandemia (Di lunedì 24 agosto 2020) A causa del lockdown causato dal coronavirus, l’utilizzo di internet nel mondo ha registrato un fortissimo incremento sia per quello che riguarda gli utenti che per quanto concerne i tempi di connessione. A registrare un forte aumento sono state le ricerche sui motori, a partire da Google e Bing, ma anche l’utilizzo dei social come Facebook e Twitter. E che dire poi del vero e proprio boom che hanno registrato i siti di gaming e quelli di streaming. Come hanno messo in evidenza molti studi, il lockdown ha costretto la gente a casa e beneficarne è stato il proprio il web. Connessi per lavorare in modalità smart working, connessi per parlare con i propri familiari e amici magari dall’altra parte del mondo, connessi per passare il tempo e giocare. Comunque attaccati alla rete. Mentre a Wall Street i colossi del settore tech (si pensi a tutti i titoli che ... Leggi su notizieora

CarloCalenda : Ci sono molte ragioni di merito per #iovotoNo_Referendum2020, ma ce n’è una culturale più importante: dobbiamo inte… - Gt7nt : RT @francescatotolo: Analizzando i bilanci delle coop che si occupano di accoglienza dei #migranti, si capisce perfettamente perché i #Decr… - NotizieOra : Perché molte persone usano la VPN durante la pandemia - AnonimoPd1 : @RCatuso @a_meluzzi Ma perché, molte donne, ancora non capiscono che questi animali sono solo un pericolo. - wittyxxxxxxx : RT @Nayrobica_: Gente che vuole cancellare Mahmood perché si è permesso di dire che internet è un posto pericoloso, che il politically corr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché molte Coronavirus, ecco perché è pericoloso anche a 20 anni. E senza sintomi la Repubblica