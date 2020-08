Pagelle MotoGP GP Stiria: Miller il migliore, 9,5,, Dovizioso spreca (Di lunedì 24 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le Pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Solo Dovizioso lo aveva messo tra i favoriti sabato sera: “Attenti ad Oliveira”. E in effetti il portoghese è andato forte, anche se non fortissimo: sia in gara1 (soprattutto) sia in gara2 c’è stato c ...Miguel Oliveira vince il Gp della Stiria, la sua prima gara in carriera. Joan Mir si porta a casa un rimpianto grande così. Dovizioso, Rossi e Quartararo deludono. E, fra i «piccoli», entusiasmano Cel ...