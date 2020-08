Nicolò De Devitiis, conduttore del Giffoni 50: «I miei sogni, dentro l’armadio di Narnia» (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo una laurea in Economia, una carriera stabile in tv come inviato de Le Iene e conduttore di programmi come Storytellers e un singolo, All you can eat, inciso insieme al gruppo indie dei Legno, a Nicolò De Devitiis mancava giusto una casella da spuntare: quella del cinema. Non come attore – non ancora, almeno – ma come padrone di casa dell’ultima edizione del Giffoni Film Festival, la cinquantesima, la prima dopo il Covid-19. «Sono giornate belle piene, ma ricche di soddisfazione» racconta Nicolò, 30 anni, al telefono, prima di presentare i prossimi ospiti musicali attesi alla Yaris Arena del Giffoni: Samuel il 25 agosto, Gué Pequeno il 26, Rocco Hunt il 27, Aiello ed Ernia il 28 e Gaia il 29. «È la mia prima volta qui e sto cercando di dare il massimo, di non tirarmi mai indietro. Il primo giorno il direttore mi ha detto che voleva che vivessi il festival come se fosse una famiglia ed è stato proprio così: mi hanno accolto in maniera unica e si respira davvero un’aria famigliare qui al Giffoni, una cosa pazzesca». Leggi su vanityfair

