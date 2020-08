NBA Playoff 2020, Orlando Magic-Milwaukee Bucks in tv: data, canale e orario gara-4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Orlando Magic-Milwaukee Bucks, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Anche nel terzo atto è stato tutto facile per gli uomini di Budenholzer: Giannis Antetokounmpo e soci hanno dominato dominano dal primo minuto toccando anche il +34 nel corso del secondo tempo, grazie soprattutto ai 35 punti dell’MVP greco. Ai Magic non sono bastati i 24 di D.J. Augustin per evitare il 2-1 nella serie. Nel secondo quarto Marvin Williams e James Ennis si sono messi le mani addosso: doppio tecnico e doppia espulsione. Appuntamento a partire dalle ore 02:30 di sabato 22 agosto, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

dchinellato : Luka Doncic non doveva giocare contro i Clippers. Invece è sceso in campo ed è diventato leggenda: su @gazzetta_it… - dchinellato : ???? This Clippers vs Mavs is by far the best game of the Playoffs. Probably of the entire bubble ???? La partita più… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Orlando Magic-Milwaukee Bucks, gara-4: data, orario, canale e diretta streaming - CatelliRossella : Basket, playoff Nba: Toronto e Boston in semifinale, Doncic dà spettacolo - CatelliRossella : Basket, playoff Nba: Toronto e Boston in semifinale, Doncic dà spettacolo -