«Lucifer», perché è una delle serie Netflix più viste (Di lunedì 24 agosto 2020) La quinta stagione di Lucifer è uscita su Netflix e ha già fatto il botto, conquistando immediatamente la prima posizione nella classifica dei contenuti più visti in Italia. La notizia, in realtà, non stupisce, e non perché l'uscita sulla piattaforma streaming dei primi otto episodi – gli altri otto arriveranno nei primi mesi del 2021, poiché le riprese erano state interrotte a causa del lockdown – di Lucifer 5 è avvenuta alla fine della penultima settimana di agosto, anzi. Il fatto è che Lucifer è una di quelle serie che non puoi non vedere, e poco importa se, soprattutto all'inizio, non ha convinto la critica: il giudizio del pubblico, alla fine, è quello che conta, tanto che lo show ideato da Tom Kapinos ha ... Leggi su gqitalia

