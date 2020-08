Lo youtuber francese ExperimentBoy è accusato di corruzione di minorenni (Di lunedì 24 agosto 2020) Baptiste Mortier-Dumont, in arte "ExperimentBoy", un canale da 1 milione e mezzo di follower è accusato di aver corrotto minori. L'inchiesta di Numerama È una brutta storia quella che rimbalza dalla Francia attraverso un’inchiesta di Numerama. Uno youtuber che conquista la fama in fretta specie tra i più giovani e poi la usa per soggiogarli ai suoi desideri sessuali e convincerli a soddisfarli usando solo la forza della persuasione. È … Leggi su it.mashable

MashableItalia : Lo youtuber ExperimentBoy è accusato di corruzione di minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : youtuber francese Il punto sul #metoo degli eSports La Gazzetta dello Sport Aurora Ponselè, un oro costruito in casa

Il ritorno alle origini, alla famiglia, agli affetti, alle certezze. Aurora Ponselè e la sua scelta di vita. Premiata. Nell’ultimo giorno ai Campionati Italiani di nuoto di fondo, a Marina di Grosseto ...

Altri 19 positivi: l’età si abbassa a 35,8 anni

Diciannove nuovi positivi a fronte di 1.162 tamponi ma nessun nuovo ricovero in ospedale. I numeri del Covid in Umbria salgono ancora a 165 attualmente positivi e 5 clinicamente guariti: la maggior pa ...

Il ritorno alle origini, alla famiglia, agli affetti, alle certezze. Aurora Ponselè e la sua scelta di vita. Premiata. Nell’ultimo giorno ai Campionati Italiani di nuoto di fondo, a Marina di Grosseto ...Diciannove nuovi positivi a fronte di 1.162 tamponi ma nessun nuovo ricovero in ospedale. I numeri del Covid in Umbria salgono ancora a 165 attualmente positivi e 5 clinicamente guariti: la maggior pa ...