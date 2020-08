Le tentatrici a 'Temptation Island' ricoverate: hanno preso il Covid in Costa Smeralda (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche lì, vacanze galeotte pensando che il virus non esistesse più: la dolce vita in Costa Smeralda è finita nel peggiore dei modi per Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, conosciute al pubblico per ... Leggi su globalist

Daviderel4 : RT @SardegnaG: Positive al #Covid dopo un soggiorno a Porto Rotondo: ricoverate due 'tentatrici' della trasmissione Temptation Island, anco… - SardegnaG : Positive al #Covid dopo un soggiorno a Porto Rotondo: ricoverate due 'tentatrici' della trasmissione Temptation Isl… - IteNovas : Positive al #Covid dopo un soggiorno a Porto Rotondo: ricoverate due 'tentatrici' della trasmissione Temptation Isl… - globalistIT : - occhio_notizie : Pioggia di insulti sui social per le due tentatrici, positive al covid dopo aver passato le vacanze in Sardegna -