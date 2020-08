Justine Mattera a bordo piscina, il costume (trasparente) scopre il dettaglio (Di lunedì 24 agosto 2020) Il fatto che sia una vera e propria forza della natura è ormai una sicurezza, Justine Mattera possiede e coltiva un’energia inarrestabile: essere madre di due bambini sull’orlo dell’adolescenza è già abbastanza faticoso, eppure, la vamp televisiva degli anni Novanta riesce comunque a trovare tempo per allenarsi in mille maniere differenti. La disciplina sportiva del Triathlon rappresenta ormai il centro del suo quotidiano, come del resto anche il ciclismo e molto altro. Inizialmente è stato il secondo marito Fabrizio Cassata (il primo consorte, come già saprete, è stato il conduttore televisivo Paolo Limiti) ad avvicinarla allo sport ed oggi i due genitori sono riusciti a coinvolgere anche i loro adorati figli. Vincent Michael e Vivienne Rose Cassata partecipano spesso all’allenamento ... Leggi su tuttivip

Justine Mattera oggi ha voluto fare una dedica davvero molto speciale per una persona a dir poco straordinaria nella sua vita: la foto commovente. Justine Mattera ha avuto modo quest’oggi di pubblicar ...

Madrina dell’evento sarà Justine Mattera, anch’essa impegnata nella gara insieme al campione mondiale di triathlon Danilo Palmucci. La prima frazione, 600 m di nuoto, si svolgerà in mare, la seconda ...

