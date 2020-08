“Il nubifragio a Verona? E’ colpa del Karma contro i fascisti”: il Tweet choc di Paolo Berizzi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il giornalista Paolo Berizzi esprime solidarietà alla città di Verona a modo suo: il nubifragio sarebbe colpa dei fascisti. E’ polemica su twitter. “Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha colpito la città”. Inizia così il post di Paolo Berizzi, inviato di Repubblica famoso per le sue inchieste contro il … L'articolo “Il nubifragio a Verona? E’ colpa del Karma contro i fascisti”: il Tweet choc di Paolo Berizzi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - Agenzia_Ansa : Violento #nubifragio in Veneto. Il sindaco di Verona, come la #tempestaVaia' Fiumi' di grandine in città, 500 alber… - riccardo_fra : Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord… - LelloChiarello : RT @carlakak: Ieri un temporale ha sommerso la città di Verona; Strade sott'acqua a causa degli scarichi fognari non adeguatamente funziona… - Paolo18030138 : RT @PBerizzi: Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e… -

