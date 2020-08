Il Covid non ferma il Politecnico: già 13 mila preiscrizioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua a confermarsi una delle università più ambite il Politecnico di Torino che conta ben 13mila preiscrizioni per Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione all’incirca lo stesso numero dell’anno scorso, anche se ci sono state due sessioni di test in meno, a marzo e aprile, sospese a causa della pandemia. Cambia invece la provenienza geografica degli iscritti: gli studenti del Piemonte rappresentano ora il 50% mentre l’anno scorso il 60% dei pre-immatricolati erano di altre regioni o provenienti dall’estero. La quota degli stranieri resta stabile, con Turchia, Iran e Cina i paesi più rappresentati. “Siamo molto soddisfatti di questi dati, in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo in altri Atenei italiani e rispetto a certe previsioni ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Il Covid non uccide più", bufera sul candidato del centro destra al Senato La Nuova Sardegna Usain Bolt positivo "Non ho sintomi ma sono in isolamento"

Mi sono svegliato e ho visto sui social la notizia che sono risultato positivo al Covid-19 - ha raccontato Bolt in un video messaggio pubblicato su Twitter e Instagram - Voglio essere responsabile e ...

Coronavirus, tamponi gratuiti per chi transita nei porti e nelle stazioni della Toscana

In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo ... ad attenersi a comportamenti seri e responsabili nel rispetto delle misure anti Covid: distanziamento fisico, uso ...

