Flavia Vento, la castità e la testuggine highlander (Di lunedì 24 agosto 2020) Mi congratulo con Jonathan, una testuggine che ha 188 anni e pare sia l'animale più vecchio del mondo. Non stentiamo a crederlo dato che, comunque, le tartarughe sono longeve, ma vorremmo sapere come hanno fatto a calcolare che è l'animale più vecchio del mondo. E mi congratulo anche con Flavia Vento che recentemente ha dichiarato che ha detto sì alla fede e no al sesso. La Vento, è per sua ammissione, casta. Auguriamo alla Vento di raggiungere l'età della testuggine e ci auguriamo che la testuggine, nei suoi tanti anni, abbia provato la gioia di non esser casta. Leggi su iltempo

