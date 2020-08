Escursionista spossato chiama i soccorsi sul Monte Laura a Barcis. Malore sul Torrente Arzino (Di lunedì 24 agosto 2020) La stazione di Maniago è intervenuta nella tarda mattinata e poco fa per due soccorsi.Barcis (PN)Il primo ha avuto luogo sul Monte Laura dove un uomo, D. (nome) L. (cognome) le sue iniziali ha chiamato il NUE112 dalla cresta del Monte Laura, di cui voleva raggiungere la cima, ma sulla quale si è fermato per sopraggiunta spossatezza ad una quota di circa 1000 metri. Sul posto è stato inviato dalla SORES l’elicottero della Protezione Civile che ha caricato al campo base del campo sportivo due tecnici portandoli in quota. L’uomo è stato facilmente individuato vista la posizione sul filo di cresta e caricato a bordo in hovering. Ai soccorritori ha dichiarato che non si aspettava un itinerario così faticoso e lungo, ... Leggi su udine20

