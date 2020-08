Elisa Pomarelli: il funerale un anno dopo, ma non è femminicidio (Di lunedì 24 agosto 2020) Un anno. Tanto è passato dalla morte di Elisa Pomarelli. Tutto questo tempo è servito per arrivare al funerale della ragazza piacentina uccisa il 25 agosto 2019 da Massimo Sebastiani. 28 anni lei, 45 anni lui. La ragazza lo credeva un amico, l’uomo non accettava invece il rifiuto ricevuto da lei, che gli aveva detto di essere lesbica. Di lei si persero le tracce dopo un pranzo con l’uomo. Fu lui a far ritrovare il cadavere il 7 settembre. Leggi su vanityfair

