Covid, dalla Regione: prosegue piano sicurezza per i rientri in Campania (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi legge da una nota stampa della Regione Campania: prosegue in maniera efficace l’operazione sicurezza decisa con l’ordinanza del 12 agosto scorso per controllo preventivo sui cittadini che rientrano dall’estero e dalla Sardegna. Dall’isola arrivano 5 voli al giorno a Capodichino. In aeroporto sono stati stabiliti turni dalle 8 alle 24 per poter poi dare entro 12 ore i risultati dei tamponi. Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781 persone e 695 sono risultate positive. Senza questo filtro molti sarebbero stati liberamente in circolazione. È un risultato straordinario in termini di prevenzione e garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. Si è ... Leggi su anteprima24

peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - amendolaenzo : L’Europa a sostegno del mondo del lavoro. Oggi la @Eu_Commission ha proposto a @EUCouncil l’attivazione del primo p… - HuffPostItalia : Papà positivo al Covid in terapia intensiva a Fano. Il figlio era appena tornato dalla Croazia - FabrizioRho : RT @peppeprovenzano: C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano tra… - tizziviola : RT @peppeprovenzano: C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Coronavirus, dalla Spagna a Corea del sud e Nuova Zelanda: nuovi mini-lockdown per la pandemia Il Messaggero e•art a Marciana con “Immaginare”, il laboratorio sociale e artistico che parte dalla fotografia

Nell'ambito del progetto e.art, ElbaArteAmbiente in corso a Marciana, isola d'Elba, promosso dal Comune di Marciana in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con il patrocinio ...

Uomini e Donne, ex corteggiatore positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato poco fa sui social, ecco di chi si tratta e dove si trova adesso. Risulta positivo asintomatico. L’ex corte ...

Nell'ambito del progetto e.art, ElbaArteAmbiente in corso a Marciana, isola d'Elba, promosso dal Comune di Marciana in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con il patrocinio ...Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato poco fa sui social, ecco di chi si tratta e dove si trova adesso. Risulta positivo asintomatico. L’ex corte ...