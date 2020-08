Covid-19, al via allo Spallanzani sperimentazione sul vaccino (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via, dall'Istituto Spallanzani di Roma, la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca. Sono 4mila i candidati che si sono offerti per sottoporsi alla sperimentazione. Novanta quelli selezionati. Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha spiegato che il primo volontario a cui è stata sottoposta la dose sperimentale rimarrà all'Ospedale per qualche tempo e man mano arriveranno gli altri. La prima fase della sperimentazione durerà 24 settimane.Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Questa mattina è stata inaugurata la prima dose di vaccino, al primo dei 4mila volontari che hanno risposto all'appello ... Leggi su ilfogliettone

sole24ore : Covid, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino sull’uomo - Agenzia_Ansa : Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid interamente italiano allo Spallanzani di Roma. Inoculata… - eziomauro : Covid Roma, senza mascherina a Ponte Milvio, insultano vigili: feriti due agenti - leone150872 : RT @LaVeritaWeb: Dura ordinanza in Sicilia: «Via tutti i migranti ospitati nelle strutture dell'isola». Risposta piccata del Viminale: «La… - Nutizieri : Cinema si riparte: ecco come comportarsi nelle sale CCB -