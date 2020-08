Coronavirus, Cotugno: settimana decisiva. (Di lunedì 24 agosto 2020) L'ospedale per la cura della malattie infettive 'Cotugno' di Napoli dove e' stato ricoverato un uomo di nazionalita' cinese sottoposto a test, risultati poi negativi, per il Coronavirus, 29 gennaio ... Leggi su gazzettadinapoli

LaTorre1905 : #Coronavirus, Dg #Cotugno: settimana decisiva per capire diffusione contagio #Napoli #Attualità #PrimoPiano -… - f64klicso : RT @giusvo: Parla il prof Parrella dell'ospedale Cotugno di Napoli (unico Covid free in Italia) 'Alcune considerazioni sulla situazione de… - imago_mundi : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, il manager del Cotugno: «Settimana decisiva per avere un'idea della diffusione del contagio» htt… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, il manager del Cotugno: «Settimana decisiva per avere un'idea della diffusione del contagio» htt… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, il manager del Cotugno: «Settimana decisiva per avere un'idea della diffusione del contagio» htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cotugno Coronavirus a Napoli, il manager del Cotugno: «Settimana decisiva per avere un'idea... Il Mattino De Luca: “Sui 138 positivi di oggi, 133 sono asintomatici”

Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione Covid-19 in Campania: “Il dato conseguente ai controlli di oggi – 138 positivi – conferma l’importanza e l’efficacia ...

Coronavirus in Campania, De Luca: “Test per chi rientra dalla Sardegna”

Coronavirus in Campania, De Luca: “Test per chi rientra dalla Sardegna”. “Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna. Ri ...

Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione Covid-19 in Campania: “Il dato conseguente ai controlli di oggi – 138 positivi – conferma l’importanza e l’efficacia ...Coronavirus in Campania, De Luca: “Test per chi rientra dalla Sardegna”. “Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna. Ri ...