Corea del Nord, Kim Jong-un in coma: la sorella prende il suo posto (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, è, da poche ore, in coma: al suo posto subentra la sorella Kim Yo-Jong. Il tutto successo in poche ore. Parliamo del dittatore NordCoreano Kim Jong-un, entrato in coma e ora sotto stretta osservazione. A dare la notizia il Korea Herald, un quotidiano di Seul, citando Chang Song-min, uno dei collaboratori dell’ex presidente Kim Dae-jung, il padre del disgelo dei rapporti con Pyongyang con la sunshine policy. Una volta aggravatasi la situazione è stato deciso di affidare alcuni dei più “prestigiosi” poteri alla sorella del dittatore, Kim Yo-Jong. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su bloglive

