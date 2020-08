Corea del Nord: Kim Jong è in coma, il potere alla sorella (Di lunedì 24 agosto 2020) Corea del Nord non ha più il suo leader? Secondo un diplomatico della Corea del Sud Kim Jong-un è in coma e il potere non è più nelle sue mani. Per il momento la sorella tiene le redini del comando. Difficile stabilire l’attendibilità della notizia: se confermata comunque avrebbe del clamoroso. Potrebbero emergere nuovi equilibri internazionali con la Corea del Sud, Cina e gli altri stati. Corea del Nord Chang Song-min, ex consigliere del presidente sudCoreano Kim Dae-jung, ha fatto sapere alla stampa che Kim Jong-un è malato. Il dittatore sarebbe in coma e per questo motivo il ... Leggi su newspad

