Cogliate, incendio in casa: 2 bambini rimasti intossicati – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) incendio in una casa a Cogliate, le fiamme sono divampate al terzo e all’ultimo piano di una palazzina: 6 i feriti tra cui anche 2 bambini incendio in un appartamento a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme sono divampate intorno alle 6.30 in una palazzina in via Alessandro Volta, e hanno coinvolto il terzo e l’ultimo piano dell’abitazione. Le persone coinvolte sono 6, tra i feriti risultano anche 2 bambini rimasti intossicati a causa della nube di fumo generata dall’incendio. Due uomini di 44 e 85 anni hanno riportato ustioni, entrambi al volto, mentre gli altri feriti tra cui due bambini hanno inalato fumo intossicandosi. La causa ... Leggi su bloglive

discoradioIT : #cronaca: due uomini di 85 e 44 anni sono rimasti ustionati mentre altre quattro persone, tra cui due #bambini, son… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio in casa, due ustionati e quattro intossicati in Brianza - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Incendio in casa, due ustionati e quattro intossicati in Brianza - ilNotiziarioInd : Incendio in casa a Cogliate, 6 persone medicate, 2 ustionati | VIDEO - - Affaritaliani : Incendio in appartamento: 2 ustionati e 4 intossicati -