Brozovic, ancora indizi social. Un tifoso: “Resti?”. La risposta: “Speriamo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci ha preso gusto Marcelo Brozovic, che sul suo profilo Instagram continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi nerazzurri attraverso risposte dirette, ma al contempo enigmatiche. Ad un tifoso che gli ha chiesto se resterà all’Inter, il centrocampista ha risposto così: “Speriamo”. Ma è la stessa risposta che Brozovic, ieri, aveva dato ad un altro tifoso che lo esortava a lasciare Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperKraljtataBroZ (@marcelo Brozovic) in data: 24 Ago 2020 alle ore 5:54 PDT Foto: Twitter Inter L'articolo Brozovic, ancora indizi social. Un tifoso: “Resti?”. La ... Leggi su alfredopedulla

Dopo i like lasciati su Instagram alle voci di mercato sul possibile trasferimento al Bayern Monaco, il futuro di Marcelo Brozovic è tornato nuovamente in bilico. A confermare l’ipotesi concreta di un ...Marcelo Brozovic continua a far parlare di sé sui social. Dopo il like galeotto alla notizia di mercato riguardante un suo ipotetico trasferimento al Bayern Monaco e la risposta ad un tifoso nerazzurr ...