Belen Rodriguez e Il Bacio con Antonino: Parla l’ex Fidanzata! (Di lunedì 24 agosto 2020) Belen Rodriguez ha intrapreso una nuova relazione con Antonino Spinalbese, incontrato ad Ibiza. L’ex fidanzata di lui, Chiara, ha espresso la sua opinione sulla storia con un post su Instagram. Ecco tutti i dettagli sulla nuova fiamma di Belen! Continua ad essere al centro del gossip la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo essere stata paparazzata con Antinolfi, mentre lo baciava, ora Belen ha voltato pagina ed ha intrapreso quasi subito una nuova relazione. Si tratta di Antonino Spinalbese, che la Rodriguez ha conosciuto ad Ibiza. Ecco che cosa sta succedendo in questi giorni. Belen Rodriguez: l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese commenta il flirt! La showgirl era in ... Leggi su gossipnews.tv

Un messaggio per Belen Rodriguez, firmato Chiara, la ex di Antonino Spinalbese. Il bacio in copertina di Vero tra la showgirl argentina e la sua nuova fiamma, l'hairstylist milanese volato fino a Ibiz ...Chiara, ex fidanzata di Antonio Spinlabanese, rompe il silenzio sul flirt con Belen Rodrgiuez dopo le Foto del Bacio a Ibiza.