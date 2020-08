ATP Cincinnati – Medvedev accede agli ottavi: sconfitto in due set Giron (Di lunedì 24 agosto 2020) Esordio positivo per Daniil Medvedev nell’ATP di Cincinnati. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il tennista russo, tornato in campo per la prima volta sul cemento francese dopo 6 mesi di pausa dovuti all’emergenza Coronavirus, ha raccolto un successo convincente contro Marcos Giron, numero 101 del ranking ATP. Medvedev, attuale 5ª forza della classifica ATP, si è imposto senza troppi patemi in 90 minuti di gioco vincendo entrambi i set utili all’accesso agli ottavi con il punteggio di 6-4.L'articolo ATP Cincinnati – Medvedev accede agli ottavi: sconfitto in due set Giron SPORTFAIR. Leggi su sportfair

davidoprono : RT @KlayPronos: ?? Cincinnati ATP ???? ?? Berrettini gagne 2-0 ?? @1,70 ( 2% ) ?? si tu follow le bet ! #TeamParieur - KlayPronos : ?? Cincinnati ATP ???? ?? Berrettini gagne 2-0 ?? @1,70 ( 2% ) ?? si tu follow le bet ! #TeamParieur - menant__ : RT @kovicbet: ATP CINCINNATI???? RAONIC?? (1,60) CONFIANCE 60% | 17H - kovicbet : ATP CINCINNATI???? RAONIC?? (1,60) CONFIANCE 60% | 17H - tenniscup_it : RT @oktennis: ATP Cincinnati: subito fuori Sonego, battuto in due set da Sandgren -