Ander Herrera: “Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita” (Di lunedì 24 agosto 2020) Al termine del match vinto dal Bayern, ai microfoni dell’UEFA ha parlato Ander Herrera: “Penso che abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Abbiamo avuto cinque, sei occasioni. Loro ne hanno avute due o tre, ma hanno segnato quella decisiva nel secondo tempo. Ci sentiamo male per la nostra gente perché sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi e per la storia del club”. Foto: ESPN L'articolo Ander Herrera: “Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Recupero importante fra i pali per Tuchel, che riavrà dal 1' il portiere titolare Keylor Navas. Formazione che per il resto è confermata, con il peso dell'attacco che peserà sul tridente offensivo Di ...

Psg tradito da Mbappé, un altro Triplete del Bayern: è il trionfo di Flick

A dimostrazione che non serve essere scienziati per azzeccare un pronostico, il Bayern Monaco vince la sesta Champions League della sua storia battendo il Paris ...

Recupero importante fra i pali per Tuchel, che riavrà dal 1' il portiere titolare Keylor Navas. Formazione che per il resto è confermata, con il peso dell'attacco che peserà sul tridente offensivo Di ...A dimostrazione che non serve essere scienziati per azzeccare un pronostico, il Bayern Monaco vince la sesta Champions League della sua storia battendo il Paris ...