Aggredisce il compagno della vittima: arrestato stalker (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile del reato di atti persecutori. In particolare gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso della normale attività di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, alle ore 18.30 circa, sono intervenuti in Via Dalmazia per segnalazione di aggressione. La richiesta d’intervento era stata fatta da una donna vittima di atti persecutori da parte di un conoscente che, negli ultimi giorni, aveva spinto la signora a presentare denuncia per quanto subito negli ultimi mesi. Gli ... Leggi su anteprima24

Sagitta11232071 : RT @RadioSavana: Marina di Carrara, branco di accoglioni aggredisce e spintona la Polizia rea di aver arrestato un loro compagno responsabi… - Stefisanna : RT @RadioSavana: Marina di Carrara, branco di accoglioni aggredisce e spintona la Polizia rea di aver arrestato un loro compagno responsabi… - MaryamSenada : RT @RadioSavana: Marina di Carrara, branco di accoglioni aggredisce e spintona la Polizia rea di aver arrestato un loro compagno responsabi… - Verdoux11 : RT @RadioSavana: Marina di Carrara, branco di accoglioni aggredisce e spintona la Polizia rea di aver arrestato un loro compagno responsabi… - Delorenzoanna1 : RT @RadioSavana: Marina di Carrara, branco di accoglioni aggredisce e spintona la Polizia rea di aver arrestato un loro compagno responsabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce compagno Salerno: aggredisce il compagno della vittima, arrestato stalker Salernonotizie.it Salerno: aggredisce il compagno della vittima, arrestato stalker

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile del reato di atti persecutori. In particolare gli Agenti nel corso della normale attività di c ...

Un bacio al Poetto: due giovani aggrediti

Aggrediti, minacciati e insultati per un bacio nel mare del Poetto. E' accaduto ieri sera a una coppia di giovani di Bolzano in vacanza a Cagliari. Shahzeb Altaf, infermiere, e il compagno Alessandro ...

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile del reato di atti persecutori. In particolare gli Agenti nel corso della normale attività di c ...Aggrediti, minacciati e insultati per un bacio nel mare del Poetto. E' accaduto ieri sera a una coppia di giovani di Bolzano in vacanza a Cagliari. Shahzeb Altaf, infermiere, e il compagno Alessandro ...