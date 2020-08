Ad Aversa “situazione delicata”, altri 10 positivi in 24 ore: il bilancio sale a 40 (Di lunedì 24 agosto 2020) Aversa. + 10 casi in 24 ore. sale vertiginosamente il numero dei contagiati da Covid-19 ad Aversa, 40 in totale, tutti riconducibili a persone rientrate dalle vacanze. Per il sindaco Alfonso Golia è errato parlare di “focolaio” ma ritiene la situazione molto delicata, anche perché il numero dei positivi è destinato ad aumentare considerando gli … L'articolo Ad Aversa “situazione delicata”, altri 10 positivi in 24 ore: il bilancio sale a 40 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

