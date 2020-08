Usa, agenti uccidono un nero in Louisiana: indaga la polizia (Di domenica 23 agosto 2020) La polizia della Louisiana sta indagando sull'uccisione da parte di suoi agenti di un afroamericano 31enne armato di coltello fuori da un negozio a Lafayette . Lo riferiscono i media americani. Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Usa, agenti uccidono afroamericano in Louisiana. Polizia indaga - nicolettagrima2 : - codeghino10 : RT @SkyTG24: Usa, agenti uccidono afroamericano in Louisiana. Polizia indaga - SkyTG24 : Usa, agenti uccidono afroamericano in Louisiana. Polizia indaga - MediasetTgcom24 : Usa, agenti uccidono un nero in Louisiana: indaga la polizia #Usa -