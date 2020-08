"Strappo costituzionale grave se vincono i Sì". Intervista a Mario Tronti (Di domenica 23 agosto 2020) Se vincerà il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari si produrrà “uno Strappo costituzionale” dalle conseguenze rilevanti: “Diminuirà l’efficienza del Parlamento, ci saranno difficoltà nel funzionamento delle commissioni che sono il cuore del processo legislativo, soffrirà molto la rappresentanza territoriale”. Mario Tronti, politico, saggista e filosofo, è considerato uno dei padri dell’operaismo teorico degli anni Sessanta. Militante del Pci negli anni Cinquanta, è stato eletto in Senato nel 1992 con il Pds e nel 2013 con il Pd. Per trent’anni ha insegnato ... Leggi su huffingtonpost

elmevecio : RT @HuffPostItalia: 'Strappo costituzionale grave se vincono i Sì'. Intervista a Mario Tronti - HuffPostItalia : 'Strappo costituzionale grave se vincono i Sì'. Intervista a Mario Tronti -

Ultime Notizie dalla rete : Strappo costituzionale

Il Manifesto

Ci sarebbe anche un referendum costituzionale del quale occuparsi in questi giorni d’agosto. Tra qualche settimana – durante l’election day del 20 e 21 settembre – gli italiani dovranno decidere se co ...(ANSA-AFP) - BERLINO, 21 AGO - La Germania dovrà ricorrere nuovamente a prestiti il prossimo anno per finanziare un ampio deficit di bilancio a causa del continuo impatto della pandemia di coronavirus ...