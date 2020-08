Ritiro Palermo, Petralia pronta ad accogliere i rosanero: “Peccato non poterli abbracciare” (Di domenica 23 agosto 2020) Petralia è pronta ad accogliere il PalermoL'edizione odierna di Repubblica ha fatto un salto a Petralia Sottana, borgo madonita che a partire da domani ospiterà la squadra di Roberto Boscaglia per il Ritiro pre-campionato. Sarà, tuttavia, una preparazione atipica. A causa delle norme anti-Covid dettate dal Governo italiano, infatti, sugli spalti non saranno presenti i tifosi e non verranno svolte amichevoli. Tesserati e membri dello staff non potranno avere contatti con l'esterno e periodicamente saranno sottoposti a test e tamponi presso l'ospedale locale. Una brutta notizia per tutti coloro che attendevano queste settimane da tempo.Palermo, parla Matracia: Ritiro a porte chiuse e tamponi da ripetere ... Leggi su mediagol

Primo giro di tamponi per i giocatori del Palermo che da lunedì partiranno per il ritiro di Petralia Sottana. Il gruppo squadra composto da quarantacinque persone si è sottoposto al controllo previsto ...

