Prato, crolla ampia parte di un cornicione: paura in strada. "Sembrava un'esplosione" (Di domenica 23 agosto 2020) paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. Il fronte del crollo è di 15 metri circa e ha coinvolto più palazzi E' accaduto intorno alle 13.30 ... Leggi su lanazione

Paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. E' accaduto nel primo pomeriggio di domenica 23 agosto. Complice la giornata festiva e il caldo in ...PRATO. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 13,30 di oggi, 23 agosto, con una squadra e l’autoscala, in via Pistoiese a Viaccia per il crollo di un cornicione. Allertati inizialmente per q ...