Pjanic: “Fortunatamente sto bene, non bisogna mai dare niente per scontato” (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo l’ufficialità del suo test risultato positivo, Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, attraverso il suo account twitter ha voluto tranquillizzare i tifosi: “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole”. Foto: twitter personale Pjanic L'articolo Pjanic: “Fortunatamente sto bene, non bisogna mai dare niente per scontato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

