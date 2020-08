Pagamento reddito di cittadinanza Agosto: quando la ricarica? Le date (Di domenica 23 agosto 2020) quando provvederà l’INPS a ricaricare la carta del reddito di cittadinanza per la mensilità di Agosto? Come ogni mese sono previste due date: una per i vecchi percettori del RDC e una per chi ha presentato nuova domanda. Pagamento reddito di cittadinanza di Agosto Per le nuove domande presentate nel corso del mese di Agosto la prima ricarica avverrà nel corso del mese di settembre (di solito verso il 15 del mese) contestualmente alla consegna della card. Per le nuove domanda presentare entro il 31 luglio i pagamenti saranno predisposti dall’INPS a partire dal 15 luglio, contestualmente alla consegna della card del ... Leggi su pensioniefisco

AdiraiIt : #Economia #CartaRdC #PagamentiRdC Ricarica pagamenti RdC agosto 2020, quando arriva il pagamento sulla carta… - AdiraiIt : #Economia #CartaRdC #PagamentiRdC Ricarica pagamenti RdC agosto 2020, quando arriva il pagamento sulla carta… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #CartaRdC #PagamentiRdC Ricarica pagamenti RdC agosto 2020, quando arriva il pagamento sulla carta… - GDS_it : #Reddito di #cittadinanza, pagamento di agosto: ecco le date della ricerca - AdiraiIt : #Economia #CartaRdC #PagamentiRdC Ricarica pagamenti RdC agosto 2020, quando arriva il pagamento sulla carta… -