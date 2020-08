Nuovi casi positivi in Puglia rientrati da Grecia e Albania, altri collegati a persone già infette al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus: non rallentano i contagi, 9 Nuovi casi nel Foggiano e 33 in Puglia, ma meno tamponi, 23 August 2020 Trentratre Nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore , nove di ... Leggi su foggiatoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - rtl1025 : ?? #Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di pos… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Lazio 215 nuovi casi: mai così tanti neanche nel lockdown #coronavirus - PulitiElena : RT @marcoprat: #Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore @corriere - seonghflower : @koesnooy Sono d’accordissimo, però anche solo guardando i numeri ognuno di noi dovrebbe farsi due domande... Sono… -