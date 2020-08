Nubifragio in Veneto, a Verona violentissima grandinata: Zaia chiede lo stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) Sono bastate poche ore di pioggia e grandine per mettere in ginocchio il Veneto. I nuovi fenomeni meteorologici hanno ormai, sempre più spesso, delle conseguenze devastanti nel nostro paese. La situazione è così complessa da aver fatto prendere a Zaia la decisione di chiedere lo stato di crisi, per la provincia di Verona. Ma questa non è la sola provincia a esser stata travolta dal maltempo, danni anche a Vicenza e Padova per un violento Nubifragio che si è abbattuto sulle città. La forte pioggia e la grandine hanno allagato le strade e sradicato diversi alberi. Il Nubifragio ha interessato il centro storico di Verona, il quartiere residenziale di Borgo Trento e il rione ... Leggi su ultimenotizieflash

