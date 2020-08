Michelel Hunziker posta una foto con Aurora alla Baia dei turchi e impazza la polemica: zona interdetta al pubblico (Di domenica 23 agosto 2020) Una foto pubblicata ieri sul profilo Instagram di Michelle Hunziker ha acceso la polemica. Eppure Michelle ha ben specificato, che quello che stava facendo non infrangeva nessuna regola. A quanto pare però, la sua foto alla Baia dei turchi, in Sicilia, non è piaciuta a molti. Michelle Hunziker e Aurora sono state fotografate sulla marna della Scala dei turchi, a Realmonte, nell’agrigentino, che in parte è sotto sequestro. Nella didascalia che ha accompagnato la foto, Michelle ha subito specificato che erano in una zona in cui si poteva accedere. Ma secondo quanto riferisce l’Adnkronos, ripresa questa mattina da tutti i siti siciliani, ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Michelel Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi, la Capitaneria avvia indagine

La Capitaneria di porto di Realmonte, in provincia di Agrigento, ha avviato accertamenti dopo che Michelle Hunziker ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme alla figlia Aurora Ramazzott ...

Palermo, movida senza mascherine nel primo weekend con le nuove regole | VIDEO

10:52Ordinanza di sgombero per gli hotspot, centrodestra con Musumeci 10:34Domenica all’Isola Bella, le spettacolari immagini ?? VIDEO 10:25Caos tamponi all’aeroporto di Palermo, turisti spagnoli libe ...

La Capitaneria di porto di Realmonte, in provincia di Agrigento, ha avviato accertamenti dopo che Michelle Hunziker ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme alla figlia Aurora Ramazzott ...10:52Ordinanza di sgombero per gli hotspot, centrodestra con Musumeci 10:34Domenica all’Isola Bella, le spettacolari immagini ?? VIDEO 10:25Caos tamponi all’aeroporto di Palermo, turisti spagnoli libe ...