Lazio Reina, i biancocelesti trattano con lo spagnolo per il vice Strakosha (Di domenica 23 agosto 2020) . Il Valencia al momento si defila, capitolini in vantaggio Pepe Reina lascerà il Milan, ma molto probabilmente rimarrà in Italia. Il portiere spagnolo, accostato nelle scorse ore al Valencia, piace alla Lazio e potrebbe essere il vice Strakosha nel prossimo campionato. L’estremo difensore iberico – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – non vuole più aspettare il Valencia, dunque sta cercando di capire le richieste della Lazio di Simone Inzaghi. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro del portiere ormai ex Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

