Lazio, Reina a un passo: visite mediche e poi firma su un biennale (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA - E' praticamente fatta per il passaggio di Pepe Reina alla Lazio: il portiere di proprietà del Milan, reduce da sei mesi in prestito all' Aston Villa , è atteso a Roma per le visite mediche e ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : Biennale per #Reina alla #Lazio, a inizio settimana la firma. Il #Milan risparmia i 6 mln lordi dell'ingaggio. - DiMarzio : #Reina in arrivo alla #Lazio: pronto un biennale - AntoVitiello : Il #Valencia temporeggia e #Reina tratta con la #Lazio - lccatt : RT @AntoVitiello: Biennale per #Reina alla #Lazio, a inizio settimana la firma. Il #Milan risparmia i 6 mln lordi dell'ingaggio. - MicheleAnnibale : RT @salomone_l: Preso Reina gratis...La Lazio pagherà solo ingaggio biennale....è lui il vice strakosha #mercato #Reina #sslazio -