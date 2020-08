Juventus, il messaggio di Pirlo: “Il razzismo deve essere debellato, serve una soluzione” (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Pirlo condanna gli episodi di razzismo che negli ultimi anno si sono verificati sempre con più frequenza.Calciomercato Juventus, Raiola: “Pogba al centro del progetto Manchester United. Su Malen…”Il neo allenatore della Juventus, all'interno della campagna No Racism dell'UEFA, ha lanciato il seguente messaggio a difesa di coloro che sono stati presi di mira da cori beceri.Calciomercato Serie A, Raiola: “Donnarumma e Ibra, Bernardeschi e De Ligt, tutto su Juventus e Milan”"Possiamo fare di più contro il razzismo, può essere un traino per migliorare il sistema. Dobbiamo debellare questo problema, migliorandosi collettivamente e come persona. Non è possibile nel 2020 avere ancora questi ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Juventus, il messaggio di #Pirlo: “Il razzismo deve essere debellato, serve una soluzione” - Mediagol : #Juventus, il messaggio di Pirlo: 'Il razzismo deve essere debellato, serve una soluzione' - sportface2016 : Andrea #Pirlo contro il razzismo: il suo messaggio - #Juventus - junews24com : Juventus Women, Braghin: «Lavoriamo sugli errori e consolidiamo i punti di forza» - - junews24com : Gama: «Era fondamentale riprendere con il piede giusto» -