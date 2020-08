Isole Tremiti, triplicati controlli anti-covid: fioccano multe per il distanziamento (Di domenica 23 agosto 2020) FOGGIA - controlli sul rispetto del distanziamento sociale nella spiaggia delle Isole Tremiti da parte della Capitaneria di porto di Termoli e dei Carabinieri presenti sul posto. Nel fine settimana, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - TERMOLI, 23 AGO - Controlli sul rispetto del distanziamento sociale nella spiaggia delle Isole Tremiti (Foggia) da parte della Capitaneria di porto di Termoli e dei Carabinieri presenti sul p ...

