Inchiesta shock nel Regno Unito. Durante la pandemia gli ospedali trasferivano i pazienti nelle case di cura con l’indicazione di “non rianimare” (Di domenica 23 agosto 2020) Il personale delle casa di cura del Regno Unito era “sotto pressione costante” da parte del NHS per accogliere i pazienti come positivi al coronavirus anche senza effettuare i test, mentre gli infermieri erano stati istruiti a non rianimarli, ha rivelato una nuova Inchiesta. In uno studio i cui risultati chiave sono stati pubblicati per la prima volta dall’Independent, il Queen’s Nursing Institute (QNI) ha intervistato infermieri e manager che lavorano in 163 case di cura in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Tra il personale di 70 case di cura, il 43% degli intervistati, ha affermato di aver ricevuto pazienti dimessi da ospedali senza che fossero sottoposti al test ... Leggi su databaseitalia

