Gagliardini carica l’Inter: “Importante rialzarsi, possiamo giocarcela con tutti” (Di domenica 23 agosto 2020) Il finale non è stato quello sperato. L'ultimo atto di Europa League, perso contro il Siviglia, resta una ferita aperta per i tifosi dell'Inter. Resta comunque l'orgoglio e la consapevolezza di essere riusciti a giocarsi un trofeo dopo tanti anni in cui i nerazzurri avevano particolarmente faticato. Un processo di crescita evidenziato da Roberto Gagliardini.caption id="attachment 1000481" align="alignnone" width="1024" Ashley Young e Roberto Gagliardini, Inter (Getty Images)/captionLA carica SOCIALLo stesso Gagliardini ha voluto risollevare il morale dei tifosi sui propri canali social: "Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà ... Leggi su itasportpress

Niente da fare. Il Siviglia vince 3-2 e festeggia la sesta Europa League della sua storia. Apre un rigore di Lukaku, poi doppietta di De Jong di testa e andalusi avanti 2-1. Il primo tempo, però, si c ...

La finale del Rhein Energie Stadion di Colonia, combattuta e ricca di emozioni, finisce 3-2 per gli spagnoli. Nei minuti finali Conte toglie Lautaro e Gagliardini e inserisce Sanchez ed Eriksen per te ...

