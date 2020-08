Coronavirus, Mihajlovic positivo. La nota del Bologna: "Asintomatico" (Di domenica 23 agosto 2020) Bologna - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il club emiliano: Mihajlovic è ... Leggi su corrieredellosport

PianetaMilan : #Bologna, #Mihajlovic positivo al #Covid_19: le sue condizioni - #coronavirus - aurora_orbolato : Mihajlovic positivo al Coronavirus. Qualcuno lassù continui ad avere un pensiero per questo gran uomo. ???? - redblack1969 : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… - BlunoteWeb : #SerieA: #Bolognafc, #SinisaMihajlovic positivo al #coronavirus. È #asintomatico - Martinac07 : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… -