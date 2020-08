Caleb, Roberto D’Antona: “Le scene di sesso? Ci siamo ammazzati dal ridere a girarle” (Di domenica 23 agosto 2020) Intervista a Roberto D'Antona che ci ha parlato di Caleb, il suo ultimo film: una chiacchierata su vampiri, uscite cinematografiche coraggiose, scene di sesso...e gatti. Roberto D'Antona vi aspetta in sala dal 20 agosto con Caleb, una suggestiva storia di vampiri che lo vede nelle vesti di interprete e regista. Nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Caleb - una giornalista affermata decide di mettersi sulle tracce di sua sorella, scomparsa in circostanze misteriose. La sua indagine la porterà a Timere, un borgo abitato e "controllato" da gente strana e inquietante. Tra segreti, calici di vino e visioni inquietanti, la protagonista arriverà alla verità. Con Roberto D'Antona abbiamo parlato dell'uscita in sala ... Leggi su movieplayer

Roberto D'Antona vi aspetta in sala dal 20 agosto con Caleb, una suggestiva storia di vampiri che lo vede nelle vesti di interprete e regista. Nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione ...

Iniziamo a scrivere la recensione di Caleb, il nuovo film di Roberto D'Antona, mossi da una doppia nota positiva: in primo luogo perché è tra i titoli che segna il ritorno al cinema, insieme ad altri ...

Iniziamo a scrivere la recensione di Caleb, il nuovo film di Roberto D'Antona, mossi da una doppia nota positiva: in primo luogo perché è tra i titoli che segna il ritorno al cinema, insieme ad altri ...